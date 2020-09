Poziv policije: Če slišite nasilje ali klice na pomoč, nas pokličite

Klicala policijo, v varno hišo ni hotela

Na območju PU Celje so v torek obravnavali dva primera nasilja v družini. V obeh primerih so nasilnežema izrekli ukrepa prepovedi približevanja do partneric, oba so pridržali in ju bodo kazensko ovadili zaradi suma nasilja v družini.Dom, ki naj bi bil za vse najvarnejše mesto, je za mnoge žrtve nasilja v družini lahko nevarnejši kot javni kraji. Žrtev včasih sama ne more poklicati na pomoč, zato policija poziva vse sosede, prijatelje, znance, naj v primeru, ko v sosednjem stanovanju slišijo nasilje ali klice na pomoč, nemudoma pokličejo policijo.»Policisti bomo storili vse, da bomo žrtvi zagotovili pomoč in rešitev, zoper storilca pa ustrezno ukrepali. Policisti sodelujemo tudi z drugimi organizacijami, ki žrtvam nudijo pomoč, kot so SOS-telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo ter centri za socialno delo. S sodelovanjem želimo žrtvam sporočiti, da v najhujših življenjskih trenutkih niso same,« so zapisali na policiji.Prav z območja PU Celje prihaja zgodba o družinskem nasilju, ki se je pred dnevi končala tragično , ko je 46-letnik s sekiro v soboto zjutraj na eni od kmetij na območju Gotovelj s sekiro tako hudo poškodoval svojo partnerico (44), da se ta v celjski bolnišnici še vedno bori za življenje.Le dan pred grozljivim dejanjem so policisti moškemu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerici in mladoletni hčeri, potem ko je partnerica v petek popoldne poklicala na policijsko postajo v Žalcu in prijavila, da njen partner nad njo izvaja nasilje. »V nadaljevanju je na policijski postaji podala ustno kazensko ovadbo, žal pa niso bili izpolnjeni vsi pogoji, da bi osumljenega privedli k preiskovalnemu sodniku, ki bi zanj odredil pripor, prav tako ni bilo pogojev, da bi ga prisilno hospitalizirali. Smo pa oškodovanki ponudili bivanje v varni hiši, kar je odklonila. Prav tako smo o primeru obvestili pristojni center za socialno delo kot vedno v podobnih primerih,« je o primeru povedal, vodja oddelka splošne kriminalitete v sektorju kriminalistične policije pri PU Celje.