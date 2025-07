Policija išče neznano voznico, objavili so tudi fotografije (FOTO)

Policisti Policijske uprave Koper še vedno iščejo voznico električnega skiroja, ki je bila udeležena v prometni nesreči, do katere je prišlo v četrtek, 3. julija, ob 11. uri, na kolesarski stezi pri Zdravstvenem domu Bonifika v Kopru.

Po prvih podatkih je prišlo do trčenja med voznico skiroja in kolesarko, ki je ob padcu utrpela hudo poškodbo glave in bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico. Voznica skiroja je kraj nesreče zapustila še pred prihodom policistov.

Tokrat policija objavlja tudi fotografije ženske, ki naj bi bila udeležena v nesreči. »Čeprav fotografije niso najboljše kakovosti, upamo, da se bo prepoznala in se oglasila na najbližji policijski postaji. Le tako bomo lahko razjasnili dejanske okoliščine trčenja,« so sporočili s PU Koper.

FOTO: Pu Koper

Policija naproša voznico skiroja, da se čim prej zglasi na Policijski postaji Koper, prav tako pa poziva morebitne očividce, da pokličejo:

Policijsko postajo Koper: 05 611 67 00

interventno številko 113

ali anonimni telefon 080 1200

Vsaka informacija lahko pomaga razjasniti okoliščine prometne nesreče.