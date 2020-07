Drogiranega voznika čaka sodnik

V sredo ob enih ponoči so policisti v Novi Gorici ustavili 34-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Rezultat hitrega testa je bil pozitiven (sum na marihuano), zato so mu policisti odredili še strokovni pregled, a ga je voznik odklonil. Vozniku so policisti prepovedali vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, čaka ga še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog.



Že v torek zvečer pa so policisti v enem od naselij na Bovškem imeli v postopku 24–letnega voznika osebnega avtomobila. Tudi pri njem je bil rezultat hitrega testa pozitiven na prepovedano drogo, zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, pa ga je odklonil. Tudi njemu so prepovedali vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo prav tako podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.