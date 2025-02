V tretje gre rado, v drugo pa očitno ne; in tudi tokrat je to držalo za obtoženega 25-letnega Jakoba Herzoga, temveč za tožilstvo, ki je ves čas vztrajalo pri obtožbi zoper njega. Ljubljanski višji sodniki so namreč odločili, da se v celoti potrdi februarja lani mu izrečena sodba, ki mu prinaša enotno zaporno kazen v višini treh let in 10 mesecev zapora. Poleg tega mora poravnati še 18.000 evrov škode in plačati stroške postopka. 3 leta in 10 mesecev zapora so mu dosodili. Spomnimo, da je sodišče na prvem sojenju, ki ga je vodila sodnica Irena Škulj Gradišar, precej časa namenilo razčiščevan...