Požigalca pijana, opečena in krvava

Ves objekt je bil v ognju, zublji so švigali 15 metrov visoko.

Policista sta med identifikacijskim postopkom opazila, da sta Roma okrvavljena.

Policist snemal

Nista znala pojasniti, zakaj sta krvava in od kod jima odeja; povedala sta, da so pili in da gredo naprej pit.

»Nekaj pred polnočjo sva s kolegom na rondoju proti Čatežu srečalain, zdajšnja obtoženca, z njima je bilo še eno dekle,« je na sodišču povedal dežurni policist, ki je s kolegom sedmega februarja ponoči patruljiral po občini. Obrnila sta, Romi pa so se zamaknili v travo. Policista sta opravila identifikacijski postopek, pri tem pa opazila, da sta oba Roma okrvavljena, mlajši je imel s seboj tudi odejo.»Nista znala pojasniti, zakaj sta krvava in od kod jima odeja; povedala sta, da so pili in da gredo naprej pit. Komunikacija z njima je bila zaradi njune opitosti otežena,« je povedal policist. Čez dobro uro sta na svoji poti spet srečala Roma, ki sta bila sama, hodila sta proti Čatežu. Ko pa so policiste po tretji uri klicali v Čatež, kjer je gorelo, sta Hudorovca in Jurkoviča srečala že tretjič, saj sta bila na kraju požarišča. Jurkovič je bil še vedno krvav, poleg tega pa še opečen po rokah. Varnostniku je razlagal, da je mlajšega Hudorovca reševal iz požara.Požar je bil po pripovedovanju prič silovit. »Ko smo v štirinajstih minutah po obvestilu prispeli na kraj požara, je bil ta že popolnoma razvit, ves objekt je bil v ognju, zublji so švigali 15 metrov visoko,« je povedal, predsednik Gasilske zveze Brežice, ki je vodil akcijo. Najprej so zavarovali zimsko termalno riviero, nato so se lotili gašenja požara. Da je bil silovit, je povedal tudi kriminalist, ki je vodil ogled in preiskavo, ki je trajala tri dni. Ugotovili so, da je šlo za požar z izjemno intenziteto, ki se je zelo hitro širil. Našli so tudi ostanke vnetljivih snovi in ovrgli sum, da je izbruhnil zaradi napake v elektroinštalacijah.»Preiskovalcem bi pri ogledu zelo pomagalo, če bi imeli posnetke videonadzorne kamere, ki pokriva žarišče požara.« Ta del, kjer je bilo žarišče požara, je bil prej pokrit z videonadzorno kamero, a jo je nekdo odtrgal, da je uničil dokaze.So pa imeli preiskovalci na razpolago posnetek požara. Kriminalist s Policijske uprave Koper je namreč ravno takrat dopustoval v hotelu Toplice v Termah Čatež. Zbudilo ga je močno pokanje, odgrnil je zaveso in zagledal razširjen požar na 50 metrov oddaljeni stavbi. Poklical je 113, povedal, da je gost hotela in da v Čatežu gori. Ker je imel s seboj otroka, ni šel do kraja požara, je pa z balkona ves čas spremljal situacijo in ogenj posnel s telefonom. Zjutraj je stopil k dežurnemu kriminalistu in mu povedal, da ima posnetek, nato ga je poslal policiji.Na Okrožnem sodišču Krško, kjer se z zaslišanjem številnih prič nadaljuje sojenje Viranu Jurkoviču in Mateju Hudorovcu, obtoženima, da sta vlomila v lokal Kabana kafe in nato podtaknila požar, da je lokal z igralnico v celoti zgorel, so se tokrat tako razgrele strasti, da je sodnicaprekinila razpravo in odredila odmor. Zagovornika obtoženih,in, ki sta sodnici skakala v besedo in hotela s kriminalistomrazčistiti nekatere stvari, ki so bile po mnenju sodnice že razjasnjene in zapisane, je opozorila, naj se obnašata dostojno in ne skačeta v besedo, če pa imata opazke glede vodenja obravnave, lahko podata pripombe na zapisnik.