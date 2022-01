Požigal je in razbijal (FOTO)

Saj ni res, pa je, bi lahko dejali ob sredinem jutranjem dogajanju v Lendavi. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, sta zgodaj zjutraj v Kolodvorski ulici ob trgovskem objektu zagorela okoli dva kubična metra kartonske embalaže. Gasilci PGD Lendava so požar pogasili, a ker se je dim razširil tudi v notranjost trgovine, so prostor pregledali s termovizijsko kamero in ga prezračili. A to ni bila prva trgovina, nad katero se je osumljenec znesel.

Stari znanec policije

Na jutranjem »sprehodu« se je najprej lotil trgovine v Glavni ulici, zatem pa trgovskega centra v Kolodvorski ulici v Lendavi, kjer so poleg policije posredovali še lendavski prostovoljni gasilci. Šlo naj bi za starega znanca policije.

Ni še jasno, kaj je bil razlog za divjanje.

Na svoji poti iz smeri Dolge vasi, kjer naj bi bil osumljenec doma, proti Lendavi, se je sprva ustavil in se znesel nad steklenimi vrati ter oknom trgovine Hungarikum v Glavni ulici. V trgovino ni vstopil. Med potjo se je odločil, da jo bo nekoliko zagodel še trgovskemu centru Eurospin na Kolodvorski. Tam je torej zanetil požar, pri čemer je poleg kartonske embalaže zgorelo nekaj lesenih palet. Posredovali so policisti in prostovoljna gasilska enota PGD Lendava, ki je požar pogasila. Nepridiprava je med zapuščanjem kraja dogodka opazila priča, posnela ga je tudi varnostna kamera.

Toda niti s tem se njegov jutranji pohod še ni končal. Po končanem gašenju, ko so lendavski gasilci prezračevali trgovski prostor in skladišče, dim je namreč zajel notranje prostore, se je požigalec vrnil in se podal v pravkar parkirano dostavno tovorno vozilo. V tovornem predelu ga je zasačil voznik, ki je v trgovski center dostavil pakirane sendviče, nato pa so mu policisti nemudoma odvzeli prostost. Zdaj je v policijskem pridržanju, možje postave so ga tako rekoč dobili s prsti v marmeladi. Škoda, ki jo je povzročil na obeh objektih, ni majhna. Policijska preiskava še poteka.