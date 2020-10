Poželi so jima travo

Rezultat hišne preiskave v Lenartu FOTOgrafiji: PU Maribor

Policisti PP Lenart so predvčerajšnjim na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 46-letnem moškem. Našli in zasegli so 88 zelenih sadik konoplje, 100 gramov posušenih rastlinskih delcev in dve elektronski tehtnici. »Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru,« je sporočilas Policijske uprave Maribor.Konopljo pa so našli tudi policisti PP Slovenska Bistrica. V preteklem tednu so namreč z odredbo za hišno preiskavo v roki potrkali doma pri 19-letniku. Na uho jim je namreč prišlo, da goji prepovedano konopljo. Kot je pojasnila Anita Kovačič Čelofiga, so pri mladeniču na vrtu stanovanjske hiše tudi našli in zasegli več rastlin konoplje, v notranjosti pa so našli že posušene delce »ter še nekatere druge predmete, ki so pomembni za kazenski postopek«.Zoper osumljenca bodo prav tako spisali kazensko ovadbo, je še dodala predstavnica štajerskih policistov.