Požar v Bolfenku zakrivil dimnik ali kune? (FOTO)

Predsinočnji uničujoči požar na Mariborskem Pohorju je povzročil za dober milijon evrov škode. Tako so včeraj dopoldne sporočili z mariborske policijske uprave in dodali, da je v apartmajskem naselju Bolfenk, v neposredni bližini hotela Bellevue, zagorel približno 250 kvadratnih metrov velik apartmajski objekt. Ta stoji poleg drugega objekta z bazenom in savnami.

Požar so očividci videli celo iz središča mesta ob Dravi, gasilci pa so do vrha Pohorja s cisternami in drugimi avtomobili potrebovali dobrih dvajset minut. Ognjene zublje so pogasili gasilci mariborske gasilske brigade, na pomoč so jim priskočili pripadniki prostovoljnih gasilskih društev Hoče, Bohova, Hotinja vas, Razvanje, Pekre, Radvanje in Maribor-Studenci.

Požar je zajel strešni del okoli 250 kvadratnih metrov velikega objekta. FOTO: Bralka B

Ob prihodu gasilcev je bil goreči objekt prazen. Lastniki spodnjega apartmaja so sicer v teh dneh bivali v njem, a so se pravočasno umaknili na varno. Ker se v objekt ni dalo vrniti, so si prenočitev uredili v hotelu. V požaru je bil v celoti uničen mansardni del objekta, delno pa so poškodovane tudi spodnje etaže. Poleg gasilcev so bili prisotni tudi policisti in reševalci ter dežurni vzdrževalci ceste, saj je zaradi nizkih temperatur požarna voda začela zmrzovati in je obstajala nevarnost za udeležence v prometu.

O vzroku za požar je prenagljeno govoriti, saj preiskovalci še niso zaključili svojega dela. Izsledki njihove preiskave bodo znani šele čez dan ali dva, smo izvedeli. Poznavalci razmer pa sumijo, da je vzrok za požar v kaminu oziroma v dimniški tuljavi, ki se vije skozi mansardo objekta. Ni se namreč primerilo prvič, da so divjali ognjeni zublji v tem apartmajskem naselju. Strokovnjaki so že velikokrat opozarjali, da so dimniške tuljave (pa še te so več kot neprimerne) preblizu lesenim delom ostrešja. Sicer se je v preteklosti že primerilo, da je zagorelo v apartmajskih hišah, a je lastnikom venomer uspelo ognjene zublje pogasiti samim. Izvedeli smo, da naj bi moški, ki je pred dnevi kupil apartma, zakuril kamin in zapustil domovanje. Ko se je vrnil, je bilo ostrešje že dodobra v ognju.

Skupaj je bilo v noči na sredo na Pohorju na delu 91 gasilcev, izvozil je tudi avtomobil z gasilsko lestvijo.

Sklepa, da je bila usodna iskra v kaminu. »Pred nekaj dnevi so bili opravljeni pregledi. Kdo ve, lahko da so kune uničile električne vodnike,« je na glas razmišljala Dobrila Šlak, ki ima v najemu trgovino in apartma v neposredni bližini zgorelega objekta.

Najemniki in lastniki apartmajev so poskušali tudi sami gasiti. A v hidrantih naj ne bi bilo dovolj pritiska in vodni curek ni dosegel strehe. Gasilci so objekte in okolico obvarovali pred nevarnostjo, največja sreča v nesreči pa je vsekakor to, da se razen velike materialne škode, ki je prizadela lastnike pogorelega objekta, nikomur ni zgodilo nič hujšega.