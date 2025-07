Požar v zgodnjih jutranjih urah: v Prekmurju zagorelo gospodarsko poslopje (FOTO)

Danes, v zgodnjih jutranjih urah, ob 5.11, so gasilci prejeli obvestilo o požaru gospodarskega objekta na Gajski ulici v Odrancih. Na kraj dogodka so takoj odhiteli gasilci lokalnega prostovoljnega gasilskega društva. Ob prihodu na prizorišče so zaradi obsežnosti požara aktivirali tudi sosednje PGD Črenšovci. Požar so hitro lokalizirali in preprečili njegovo širitev na sosednje objekte. »Iskreno hvala vsem gasilcem za pomoč,« so se za učinkovito sodelovanje s sosedi, zahvalili odranski možje v rdečem.

Po zbranih obvestilih preiskovalcev je bil vzrok požara napaka na električni napeljavi traktorja. Skupna ocenjena škoda znaša okoli 15 tisoč evrov, k sreči nihče ni bil telesno poškodovan. »V požaru so bili uničeni različni predmeti, shranjeni v poslopju – med drugim traktor, škropilnica, vrtna kosilnica, moped, drva ter drugo priročno orodje. Zaradi visoke temperature, ki je nastala med gorenjem, je prišlo tudi do manjše materialne škode na bližnjem objektu,« so potrdili na Policijski upravi Murska Sobota.

Foto: Pgd Odranci In Pgd Črenšovci

