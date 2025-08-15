POD NADZOROM

Požar v zbirnem centru Dragonja pogasili, opozorilo okoliškim prebivalcem preklicali

V zbirnem centru je v četrtek zvečer zagorel kup plastike in kartona.
Fotografija: V zbirnem centru Dragonja v občini Piran je v četrtek zvečer zagorel kup plastike in kartona. FOTO: Okolje Piran
V zbirnem centru Dragonja v občini Piran je v četrtek zvečer zagorel kup plastike in kartona. FOTO: Okolje Piran

STA, M. U.
15.08.2025 ob 10:59
STA, M. U.
15.08.2025 ob 10:59

Požar v zbirnem centru Dragonja, kjer je zagorelo v četrtek zvečer, so pogasili. Gasilci so danes tudi preklicali obvestilo prebivalcem Svetega Petra in Dragonje, naj se zaradi močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zapirajo okna, so sporočili iz koprskega centra za obveščanje.

V zbirnem centru Dragonja v občini Piran je v četrtek zvečer zagorel kup plastike in kartona. Gasilci so imeli požar že zvečer pod nadzorom. Kot so pojasnili, požar ni bil velikega obsega, a je šlo za precejšen volumen odpadkov, ki je zaradi samovžiga zagorel.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

