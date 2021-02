Požar v tretjem nadstropju bloka v Šiški, stanovalce evakuirali

V petek okoli 15. ure je na območju Šiške zagorelo v stanovanju tretjega nadstropja.



Interventne službe so evakuirale približno 30 stanovalcev bloka in pogasile ogenj. Kriminalisti so opravili ogled kraja požara, vendar vzrok zanj trenutno še ni znan.



Nastalo je za okoli 25.000 evrov materialne škode. Poškodovan ni bil nihče.



Zbiranje obvestil in ugotavljanje vzroka požara se nadaljujeta. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, poroča ljubljanska policijska uprava.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: