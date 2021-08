Zaradi požara v stanovanju v četrtem nadstropju poginila mačka

Danes ob 8.09 je na Koroški cesti v občini Šoštanj zagorelo v stanovanju v četrtem nadstropju večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šoštanj mesto so pogasili požar, prostor pregledali s termovizijsko kamero in prezračili prostore.V požaru je poginula mačka, ki jo bo prevzel higienik veterinarskohigienske službe (VHS), poroča uprava za zaščito in reševanje.