Požar v stanovanjski hiši; dva odpeljali na urgenco

Sinoči okoli 21.30 je zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše v Spodnjem Dupleku. Požar, v katerem je v vključno s cisterno za kurilno olje, kurilnica zgorela v celoti, so pogasili gasilci. Materialna škoda znaša okoli 20.000 evrov. Zaradi vdihavanja dima so na preventivni pregled v UKC Maribor prepeljali dve osebi.



Vzrok požara še ni znan. Policisti bodo danes, če bo to že mogoče, opravili ogled kraja požara.

