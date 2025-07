Požar v Šiški zanetil znani osumljenec, ki je bil v dogodku poškodovan

V zapuščeni hiši na območju Šiške v Ljubljani je danes zjutraj zagorelo, po prvih podatkih je požar zanetil znani osumljenec. Ta se je ob tem poškodoval, njegovo življenje pa ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so kraj zavarovali.

Policisti so bili o požaru zapuščene hiše obveščeni okoli 4.30 in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. O kaznivem dejanju bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.