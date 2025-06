Požar v prostorih podjetja, škode za 80 tiočakov

»30. 5. okoli 14. ure smo bili obveščeni o požaru v prostorih podjetja v Trebnjem. Požar so gasilci omejili in pogasili. Poškodovan ni bil nihče, po prvih ocenah pa je nastalo za okoli 80.000 evrov škode. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in zbrali obvestila,« sporočajo s PU Novo mesto.

Prve ugotovitve kažejo, da je zagorelo v napravi za filtriranje, v drugih prostorih pa je prišlo do zadimljenja. Vse okoliščine še preverjajo in bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.