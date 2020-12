Požar v Piranu pogašen, sedem stanovalcev so odpeljali

Požar, ki je danes popoldne izbruhnil v središču Pirana, je pogašen, so sporočili z občine Piran.



Po trenutnih podatkih občine so morali sedem stanovalcev odpeljati v izolsko bolnišnico, a naj bi bili zunaj smrtne nevarnosti. Tja so odpeljali tudi enega gasilca.



Požar je izbruhnil v središču Pirana, v drugem nadstropju stavbe, v kateri ima prostore gostilna Delfin. Pri gašenju je sodelovalo okoli 40 gasilcev iz Sečovelj, Pirana in Kopra.



Kot so pojasnili na piranski občini, je bilo gašenje zelo zahtevno, saj je bilo treba najprej rešiti stanovalce. Nekaj naj bi se jih po podatkih občine zaprlo v toaletni prostor, reševanje pa je potekalo tudi s strehe. Po podatkih s terena so sedem stanovalcev odpeljali v izolsko bolnišnico in naj ne bi bili v smrtni nevarnosti. Eden od gasilcev je med reševanjem doživel temperaturni šok, zaradi česar je bil prav tako odpeljan v izolsko bolnišnico.



Nekaj stanovalcev bo po vsej verjetnosti noč preživelo v bolnišnici. Za vse ostale je občina zagotovila bivanje v portoroškem Boutique hotelu.



Na kraju sta bila tudi piranski župan Đenio Zadković in podžupan Karlo Radovac, so še sporočili.