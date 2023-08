Požar v okrepčevalnici Danica povzročil ogromno škode (FOTO)

V soboto ob 14.01 uri je na Ulici Zlatke Karer v Miklavžu na Dravskem polju zagorelo v gostinskem lokalu »Okrepčevalnica Danica«. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje so gasilci JZ GB Maribor, PGD Miklavž na Dravskem polju in PGD Dogoše požar pogasili, objekt prezračili in pregledali s termovizijsko kamero ter opravili meritve nevarnih plinov. Da se ne bi ponovno vžgalo so domači gasilci PGD Miklavž na Dravskem polju, izvajali požarno stražo.

FOTO: PGD Dogoše

Iz PU Maribor so ob tem sporočili, da so policisti »Policijske postaje Maribor II včeraj, okoli 14. ure opravili ogled kraja požara v gostinskem lokalu, kjer je zaradi posledic požara nastala večja materialna škoda v višini 60.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, po vseh zbranih obvestilih pa bodo zadevo ustrezno zaključili in o tem obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.«

FOTO: PGD Dogoše

Padel je z neregistriranega motorja in končal v UKC Maribor

Policisti Postaje prometne policije Maribor so včeraj v popoldanskih urah na območju Ruš obravnavali prometno nesrečo III. kategorije, v kateri se je voznik neregistriranega enduro motornega kolesa hudo telesno poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor. Poškodovani voznik motornega kolesa ni v smrtni nevarnosti, bodo pa policisti zaradi nepravilnega prehitevanja, zoper njega izdali odločbo v prekrškovnem postopku.