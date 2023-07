Požar v Mostah: delavci so se rešili pred požarom

Danes nekaj po 12. uri so bili policisti obveščeni o požaru na ostrešju ene izmed stavb na območju Most.

»Po prvih podatkih je do požara prišlo pri izvajanju obnovitvenih del na ostrešju stavbe v obnovi, ki je bila prazna oziroma ni namenjena bivanju. Izvajalci del so streho ob požaru zapustili sami. V dogodku ni bil nihče poškodovan,« pišejo v poročilu PU Ljubljana. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili in odpravljajo posledice.

Vzrok za nastanek požara pri polaganju izolacije še ni v celotni pojasnjen in je predmet nadaljnje preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Policisti bodo, ko bodo vzpostavljeni pogoji opravili ogled in nadaljevali z zbiranjem obvestil, so še zapisali.