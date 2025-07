Požar v Ljubljani se je razširil na več kot 6 hektarjev, to je posnetek iz zraka (VIDEO)

V četrtek zvečer smo poročali o obsežnem gozdnem požaru med Nadgorico in Podgorico pri Ljubljani. Po doslej znanih podatkih policije se je požar razširil na več kot 6 hektarjev gozda in se tudi približal nekaj hišam, zato so policisti za nekaj ur do omejitve požara nekaj stanovalcev evakuirali.

Požar pri Ljubljani. FOTO: R. Z.

»Gasilska intervencija na kraju je zaključena. V nesreči ni bilo poškodovanih. Policisti so zavarovali kraj, kjer bo tekom današnjega dne opravljen ogled z namenom ugotavljanja vzroka požara,« še poroča PU Ljubljana.

Na delu sta bila tudi air tractorja: