Požar v Ljubljani, ogenj se je razširil še na fasado objekta

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je ob 7.22 v ulici Pot k Savi v Ljubljani gorel dimnik, ogenj pa se je razširil še na fasado objekta.

Požar je delno omejil že lastnik, gasilci GB Ljubljana in PGD Tomačevo - Jarše pa so pogasili požar, iznesli gorljiv material iz peči in odstranili ožgan del fasade. Dimnik in objekt so pregledali s termo kamero in lastnikom odsvetovali kurjenje do pregleda dimovodne naprave s strani pooblaščene službe.

Poškodovanih ni bilo, na kraju je posredovala policija.