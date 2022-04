Požar v hiši: našli nezavestno osebo, huje je poškodovana

V četrtek okoli 10. ure so bili policisti obveščeni o požaru v eni izmed hiš v Biščah pri Domžalah. Posredovali so gasilci in požar pogasili. Kaže, da je zagorelo v kletnih prostorih hiše (vzrok še ni znan), kjer je bila tudi najdena huje poškodovana nezavestna oseba. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje pa po do sedaj znanih podatkih ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo preiskavo. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.