Požar v garažnem delu večstanovanjske stavbe na Šmartinski cesti

Danes ponoči so bili policisti obveščeni o požaru v garažnem delu večstanovanjske stavbe na Šmartinski cesti v Ljubljani.

»Po prvih podatkih je iz do sedaj neznanega vzroka zagorelo eno izmed vozil na motorni pogon, požar pa se je razširil še na bližnja vozila in napeljavo v garaži. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Zaradi dima so bili za čas posredovanja interventnih služb evakuirani stanovalci stavbe. Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter kriminalistično forenzične preiskave,« sporočajo s PU Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.