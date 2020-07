Požar uničil vozilo, voznik opečen (FOTO)

V sredo ob 20.52 je na počivališču Zaloke na avtocesti Drnovo–Smednik, občina Krško, gorelo tovorno vozilo, naloženo s hlodovino.Gasilci PGE Krško in PGD Smednik so požar, ki je uničil vozilo in tovor, pogasili, iz kabine vozila odstranili plinsko jeklenko in iz rezervoarjev v nadomestno cisterno prečrpali štiristo litrov pogonskega goriva, počistili iztekle motorne tekočine in nudili pomoč delavcem Darsa, ki so očistili okolico požara.Voznika, ki se je opekel pri gašenju požara, so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Brežic in ga nato prepeljali v novomeško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.