Požar uničil leseno hišo, škoda velika (FOTO)

Po požaru v Trenti je škoda velika. FOTO: PGD Bovec

Gorelo zaradi pepela

Zaradi hitrega posredovanja gasilcev so v Gaberju rešili hišo. FOTO: Jože Žerdin

V soboto zvečer, ob 20.17, je zagorela streha stanovanjske hiše v vasi Trenta na Bovškem. »Po požaru so na kraju dogodka poleg bovških policistov in novogoriških kriminalistov posredovali gasilci PGD Bovec, PGD Srpenica in PGD Trenta, ki so ogenj dokončno pogasili več ur pozneje oziroma v nedeljo okoli 3. ure. Po zaključku gašenja so čez noč ostali na požarni straži,« je pojasnil tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova GoricaKer se je požar, ki je najprej zajel ostrešje, prekrito z leseno kritino oziroma skodlami, razširil na celotno prvo nadstropje objekta, je nastala velika škoda, saj sta v celoti pogorela streha in leseno prvo nadstropje, uničen pa je pritlični bivalni del stanovanjske hiše.»V požaru nihče ni bil poškodovan. Z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je najverjetneje zagorelo na dimniku, na katerega sta bili priključeni dve peči na trda goriva. O požaru je policija obvestila tudi preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici,« je še povedal Božnik. Policisti PP Bovec so glede na dosedanje ugotovitve okoliščin dogodka tujo krivdo izključili.Gorelo je tudi na drugem koncu države. V noči na nedeljo, nekaj minut čez polnoč, je v Gaberju, natančneje v tamkajšnji Koloniji, prav tako zagrela hiša. Lendavski in gaberski prostovoljni gasilci so se vso noč borili z ognjem, ki so ga k sreči zaradi hitrega posredovanja obeh gasilskih društev ukrotili, še preden bi se ta povsem razplamtel in poleg starejšega objekta, kjer je zagorelo, zajel tudi objekt v neposredni bližini, ki se je s starejšim stikal.Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je zagorelo na verandi starejšega stanovanjskega objekta, ogenj pa se je delno že razširil na ostrešje. Zublje so, po pričevanju prisotnih, najprej opazili sosedje, ki so nemudoma poklicali na 112. Po neuradnih podatkih naj bi se vnelo zaradi nepravilno odloženega pepela, v bližini katerega je bil papir. Točen vzrok požara bo znan po tem, ko svoje delo opravijo policisti.V nedeljo je minuto po 22. uri zagorelo tudi v stanovanjski hiši na Vodovodni ulici v Gornji Radgoni. Zublje so pogasili gasilci PGD Gornja Radgona. Vzroka požara in višine škode policisti še niso ugotovili. Že dopoldne, nekaj minut pred deseto uro, pa je v Murski Soboti gorelo v sobi stanovanjskega objekta, kjer se je vnel lesen pod. Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, ki so požar pogasili, prezračili in pregledali prostore.