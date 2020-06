Ob 11.58 uri je v naselju Levanjci v občini Destrnik močno zagorelo. Na štedilniku v stanovanjski hiši je zagorelo olje na štedilniku. Gasilci PGD Desenci in Destrnik so požar, ki pa je popolnoma uničili kuhinjo in delno tri sosednje prostore, pogasili in prezračili prostore. Policisti še niso poročali o tem, kakšna je škoda, ki jo je povzročil požar. A ta najbrž ne bo majhna, a še huje bi bilo, če ne bi bilo hitrega posredovanja gasilcev.