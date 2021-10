Požar sredi Ljubljane, sedem evakuiranih (FOTO)

Požarna straža zaradi baterij

Gasilci so morali ostati na požarni straži. FOTO: Tomica Šuljić

Posredovali so tudi reševalci. FOTO: Tomica Šuljić

Natanko nasproti Policijske postaje Ljubljana Center (ter nasproti stavbe, v kateri je osrednja sodna palača) je parkirna hiša na Trdinovi, drži se je hotel, v katerem so policisti nekaj po deseti evakuirali goste: »Zbudili so me, da moram takoj ven, pa sem odšel najprej pod tuš. Čez nekaj minut so še enkrat razbijali po vratih, pa sem res moral ven,« se je čudil eden tamkajšnjih gostov, ki je še oddajal vonj po jutranji kozmetiki, medtem ko je daleč naokrog v zraku vel smrad po zažganem.Policijski trakovi so ogradili prostor okoli parkirne hiše, v pritličju katere so tudi gostinski lokali. V njih se na jesenskem soncu martinčkajo meščani – a namesto njih so v petkovem dopoldnevu po cesti hiteli gasilci, reševalci ter drugo osebje. Prve informacije o dogajanju je objavil Center za zaščito in reševanje, kjer so navedli, da je malo po deseti dopoldanski uri zagorelo, po prvih informacijah sta zagorela električno in osebno vozilo: »Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so pogasili požar, prezračili prostore ter iz nadstropij evakuirali sedem oseb.«»Počilo je,« je potrdila redkobesedna priča, ki je slišala začetek izrednih dogodkov nasproti policijske postaje Ljubljana Center,z ljubljanske policijske uprave pa je strnila prva spoznanja o petkovem požaru sredi prestolnice: »Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do požara na električnih vozilih, ki so bila parkirana v kleti garažne hiše.« Po nam dosegljivih informacijah sta dve vozili zgoreli, tretje naj bi bilo poškodovano, poškodovana pa je tudi infrastruktura parkirne hiše.Gasilci so iz stavbe evakuirali sedem ljudi, ki niso bili poškodovani, navaja Golčeva: »Kljub temu so reševalci na preventivni pregled odpeljali štiri osebe.« Eno izmed vozil ljubljanskih poklicnih gasilcev je ostalo na požarni straži, nam je kmalu po dogodku povedal, svetovalec za odnose z javnostmi pri gasilski službi, ter pojasnil:«Gašenje baterije pri električnih vozilih je bolj kompleksno, ne da se je kar pošpricati, da bi se ugasnila.« Kljub navidezni pogasitvi ognja lahko baterija namreč še vedno gori v notranjosti.Baterije v električnih avtomobilih lahko razvijejo visoke temperature, pri nekaterih proizvajalcih obstaja celo nevarnost eksplozije baterij. »Obstajajo različne tehnike gašenja: ena je, da cel avto potopimo v bazen, ampak za to se zaenkrat še ne odločamo,« je pojasnil Okorn in dodal, da se baterije po podatkih s prizorišča ohlajajo. Na Trdinovi je zato ostala požarna straža, med intervencijo ter po njej pa uporabniki parkirne hiše niso mogli do svojih vozil. A nejevolja slednjih je bila manjša, kot je nejevolja lastnikov zgorelih električnih avtomobilov – po prvih podatkih je nastalo za več deset tisoč evrov materialne škode, je poročala policija: »Kriminalisti bodo opravili ogled kraja požara z namenom ugotovitve vzroka in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.«