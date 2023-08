Požar se je z vrtne lope razširil na hišo, ki je močno poškodovana

Danes ob 12.25 je v Lušečki vasi, v občini Poljčane zagorela vrtna lopa. Požar, ki se je razširil na stanovanjsko hišo ob njej, so pogasili gasilci PGD Poljčane, PGD Makole, PGD Videž, PGD Laporje in PGD Loče. Požar je v celoti uničil lopo in poškodoval okoli 80 kvadratnih metrov fasade in približno 70 kvadratnih metrov ostrešja s kritino na stanovanjski hiši.

»Policisti Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so bili danes, okoli 12.35 ure, obveščeni o požaru vrtne lope in stanovanjske hiše na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica. Policisti so na kraju zavarovali območje in izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi. Po prvih zbranih obvestilih ni nihče telesno poškodovan. Na kraju bodo policisti opravili ogled kraja požara ter zbrali potrebna obvestila. Sam vzrok požara in gmotna škoda zaenkrat še nista znani,« je sporočil Matej Harb iz OKC PU Maribor.