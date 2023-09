Požar se je razširil na ves avtobus, notri 55 potnikov

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje je ob 0.15 uri je na dolenjski avtocesti v bližini Lutrškega sela v smeri Novega mesta, občina Novo mesto, gorel avtobus. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, ki se je iz motornega dela razširil na ves avtobus, nudili pomoč vlečni služni pri odstranitvi uničenega avtobusa in očistili cestišče.

Vseh 55 potnikov je nepoškodovanih varno zapustilo goreči avtobus že pred prihodom gasilcev. Dežurna služba DARS-a je poskrbela za urejanje prometa na avtocesti, odstranitev poškodovanega avtobusa in odvoz potnikov. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Portal ob tem dodaja, da je ob 4.42 uri na avtocestnem počivališču Starine v smeri proti Novem mestu avtobus ponovno zagorel in ga je vlečna služba odpeljala s kraja dogodka. Požar so pogasili gasilci.