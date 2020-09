Požar se hitro bliža naselju, na pomoč helikopter vojske

Ob 10.27 je zagorelo v gozdu nad Dolgo Poljano v občini Ajdovščina, kjer je zagorelo že ped dvema dnevoma, danes pa je požar še obširnejši. Zaradi burje se hitro širi proti naselju. Aktivirana je celotna gasilska zveza Severnoprimorske regije. Pomoč pri gašenju bo gasilcem nudil helikopter SV, poroča uprava za zaščito in reševanje. Cesta med Colom in Dolgo Poljano je zaprta.Zagorelo je prav na dan, ko so v občini Ajdovščina razglasili veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo v veljavi do preklica. Do preklica je tako v naravnem okolju prepovedano požiganje, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, kurjenje ali požiganje ter izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. V času razglasa bodo gasilske organizacije izvajale požarne straže.Vreme v zadnjih dneh je precej sušno, že več kot teden dni tudi piha burja, ki površinsko sušo le še povečuje, tudi temperature so za ta čas relativno visoke. Gasilci so se že spopadali s požari v naravi, ki so prav zaradi vetra še nevarnejši. Nazadnje je zagorelo nad Dolgo Poljano, kjer so pogoreli približno štirje hektari podrasti in mešanega gozda. Tudi za prihodnje dni je napovedano suho in vetrovno vreme, zato je župan izdal sklep o razglasu velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju občine.