Požar razkril drogo, orožje in eksploziv

Ko so mariborski gasilci sredi marca gasili požar, ki je izbruhnil v kletnih prostorih hiše v Klemenčičevi ulici v Brezju, mirnem predelu drugega največjega slovenskega mesta, se jim še sanjalo ni, da bodo razkrinkali veliko hudodelsko združbo. Gasilci so morali posredovati, ker se je iz spodnjega nadstropja valil gost dim. Med gašenjem niso mogli verjeti svojim očem, ko so v sedmih prostorih v kleti odkrili več sto sadik konoplje. O nevsakdanji najdbi so obvestili kriminaliste, ti so začeli iskati nelegalnega pridelovalca.Še istega dne so potrkali na vrata lastnika hiše, ki jo je podedoval in s svojo družino prebiva le nekaj ...