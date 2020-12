Požar povzročil 100 tisočakov škode, poginilo tudi pet kuncev (FOTO)

V petek, 5. december, so policiste ob 20.45 obvestili, da v Sveti Ani gori gospodarsko poslopje ob stanovanjski hiši. Lastnika sta o požaru obvestila gasilce in začela reševati živino iz hleva. Rešiti jima je uspelo vso govedo, vse prašiče in perutnino (okoli 100 živali), medtem ko je v požaru poginilo pet kuncev.»Poškodovan ni bil nihče, požar pa so pogasili gasilci. V požaru je gospodarski objekt pogorel, poleg tega pa še kmetijski traktor, več traktorskih priključkov in kmetijskih strojev ter več deset ton kmetijskih pridelkov. S požarom je nastala materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 100.000 evrov. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja požara, preiskavo vzroka požara pa nadaljujejo,« javljaPo zaključku preiskave bodo pristojnemu tožilstvu podali ustrezen dokument, poročilo ali kazensko ovadbo.