Požar pod Socerbom še ni pogašen, danes spet pomoč iz zraka

Požar, ki je nastal v noči na torek pod Socerbom v občini Koper, še ni pogašen, so pa razmere pod nadzorom, je povedal David Hrvatin iz koprske gasilske brigade, vodja nočne intervencije. Glede na to, kako je kazalo – skrbi je povzročala predvsem burja –, je stanje še dobro, je dodal.

Po njegovih besedah je na terenu še vedno 130 gasilcev, gašenje prevzema dnevna izmena, pripravlja pa se tudi vnovična pomoč pri gašenju iz zraka s helikopterji.

S pomočjo kanaderjev in helikopterjev so se gasilci s požarom v torek borili ves dan, okoli 21. ure pa sta bili aktivni še dve žarišči.

Po torkovih popoldanskih podatkih uprave za zaščito in reševanje je gorelo na približno 15 hektarjih. Kot je zvečer ocenil Hrvatin, se je ta številka proti večeru nekoliko povečala.

Koprski župan Aleš Bržan je v torkovi izjavi za medije dejal, da oskrba s pitno vodo še ni ogrožena. Pojasnil je, da je uprava za zaščito in reševanje res preusmerila nekaj gasilskih cistern iz vodarne Rižanskega vodovoda na požarišče, vendar sta Slovenska vojska in civilna zaščita kmalu zagotovili dodatne tovornjake. Več o tem preberite v prispevku Šokantni pogled iz zraka: gasilci poskušajo zadržati ogenj, da ne bi preskočil ceste in ogrozil hiš (FOTO in VIDEO).

Grozijo redukcije

Vse prebivalke in prebivalce slovenske Istre ter goste je pozval, da takoj prekinejo vso nenujno porabo pitne vode, saj bo v nasprotnem primeru Rižanski vodovod v kratkem prisiljen v prve redukcije pri oskrbi s pitno vodo.