Požar na tovornjaku za več ur zaprl pomursko avtocesto (FOTO)

Danes okoli pol petih zjutraj, se je na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Mariborom vnelo vozilo.

Med vožnjo iz smeri Vučje vasi, dober kilometer pred izvozom Grabonoš, je zagorelo na priklopniku romunskega tovornega vozila. Voznik tovornjaka je še pravočasno odklopil prikolico tovornjaka, tako da sta zgorela le priklopnik in naloženi tovor.

Grozljiv prizor FOTO: Pgd Gr, Pgd Ms In Radarji V Pomurju

Ob prihodu gasilcev PGD Gornja Radgona, PGD Ljutomer in PGD Murska Sobota je bil požar na priklopnem delu vozila polno razvit. Kljub temu so gasilci požar pogasili, odstranili tovor, požarišče dodatno zalili in na koncu počistili cestišče.

Gasilci so požar pogasili. FOTO: Pgd Gr, Pgd Ms In Radarji V Pomurju

V času intervencije je bila avtocesta v smeri Maribora zaprta za ves promet, obvoz pa je bil urejen med Vučjo vasjo in Radenci, do Grabonoša in obratno, ali pa skozi Gornjo Radgono do Lenarta in obratno.

Policisti bodo skušali ugotoviti, zakaj je zagorelo in tudi koliko znaša materialna škoda, ki bo gotovo visoka.