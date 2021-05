Požar na Rusjanovem trgu: štiri uničena, tri poškodovana

Danes ob 0.49 je na Rusjanovem trgu v Ljubljani na parkirišču pred stanovanjskim blokom zagorelo osebno vozilo. Požar se je hitro razširil na šest osebnih vozil, ki so bila parkirana v bližini. Požar, ki je uničil štiri in poškodoval tri osebna vozila, so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Bizovik, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Iz PU so dodali, da je prvi zagorel audi A4. »V dogodku ni bil nihče poškodovan. Vzrok požara še ni znan in policisti opravljajo ogled ter zbirajo obvestila. O ugotovljenih okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: