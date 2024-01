Požar na Rašiški ulici v Ljubljani, onemoglo osebo iznesli gasilci

Danes ob 8.25 je v Rašiški ulici v Ljubljana gorelo v stanovanju večstanovanjskega objekta, v katerem je bila onemogla oseba. Gasilci GB Ljubljana in PGD Zgornja Šiška so iznesli onemoglo osebo, pogasili požar, prezračili prostore in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Reševalci NMP Ljubljana so oskrbeli tri osebe in eno odpeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.