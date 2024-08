Požar na območju Komarče pogašen

Bohinjski gasilci in gorski reševalci so ob pomoči helikopterja Slovenske vojske in dveh air tractorjev v sredo zvečer uspeli pogasiti požar, ki je izbruhnil na nedostopnem terenu na območju Komarče. Zjutraj so teren preverili s termovizijsko kamero, ki je pokazala, da gašenje ni več potrebno, je za STA povedal poveljnik štaba CZ Dušan Pfeifer.

Kot je dejal poveljnik štaba civilne zaščite (CZ) Občine Bohinj Dušan Pfeifer, je jutranji pregled z dronom s termovizijsko kamero pokazal ustrezne temperature. Čez dva do tri dni bodo teren na podoben način še enkrat preverili. Trenutno pa kaže, da je požar pogašen.

Pfeifer je pojasnil, da je bila velikost požarišča 100 kvadratnih metrov, kar se ne sliši veliko, vendar pa je bilo žarišče pod zemljo, saj je termovizijska kamera na površini, ko so zaznali požar, kazala kar 360 stopinj Celzija. Šlo je za talni požar, kakršen se širi pod podrastjem in po kraških pojavih, kjer lahko kljub gašenju z vodo tli dlje časa.

Pfeifer upa, da so žarišče zalili z dovolj vode. Helikopter, ki je vodo zajemal v Bohinjskem jezeru, je vodo odvrgel štirinajstkrat. Air tractorja pa sta vodo pripeljala vsak po šestkrat. Po vodo sta hodila v letalsko bazo na Brnik, kjer so letali polnili iz hidrantov prek cevi. Za to so se odločili, ker pilota terena in jezera ne poznata ter zaradi varnosti, saj je bilo v jezeru veliko ljudi.

Požar je zantila strela

Glavnino dela na terenu so opravili bohinjski gorski reševalci, saj se je bilo na požarišče treba spustiti po vrvni tehniki. Razkopali so teren, da so odkrili žarišče požara, nato pa usmerjali helikopter in letali. Moštvo gasilcev je varovalo območje, kjer je helikopter zajemal vodo.

Kaže, da je požar že prejšnjo sredo zanetila strela, saj so med gašenjem našli drevo s sledmi, značilne za udar strele. Že prejšnji četrtek so z dronom preverili teren, ko so mimoidoči na relaciji Črno jezero-Komna zaznali vonj po dimu. Isti dan so pobočje Komarče dvakrat temeljito pregledali, a sledi o požaru niso zaznali.

Ta torek pa so naključni pohodniki ponovno zaznali dim. Termovizijska kamera na dronu je pokazala veliko anomalijo, zato so pristojni začeli gasiti. V sredo zjutraj je pregled požarišča pokazal, da požar še ni pogašen in se širi, zato so nadaljevali z gašenjem.