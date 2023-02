Požar na nekdanji cestninski postaji

Danes ob 1.41 so na nekdanji cestninski postaji na Vranskem zagorele baterije v zabojniku na UPS postaji. Gasilci PGE Celje in CZR Domžale iz avtocestne baze Dars Vransko so baterije iznesli na prosto in jih ohlajali do prenehanja gorenja, poroča uprava za zaščito in reševanje.