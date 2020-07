V petek okoli 9. ure je v Sv. Jerneju nad Muto zagorelo gospodarsko poslopje velikosti približno 21 x 11 metrov. Iz hleva so pred ognjem pravočasno rešili vso živino in večji del kmetijskih strojev.



Ogenj je gospodarsko poslopje v celoti uničil. Do požara je prišlo zaradi kratkega stika na električnem pastirju. Tuja krivda je izključena, so sporočili celjski policisti.