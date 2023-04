Požar je bil podtaknjen, ukrotilo ga je 39 gasilcev (FOTO)

V četrtek ob 19.38 zvečer so prostovoljne gasilce iz Lendave ter Petišovcev iz regijskega centra za obveščanje obvestili o požaru v naravnem okolju, in sicer na območju Petišovcev, tik ob vsem dobro poznani Petdinarki. Ob prihodu na kraj dogodka so gasilci ugotovili, da gorita predvsem trstičje in druga podrast, dostop do požarišča pa je bil otežen zaradi razmočenega terena, saj je šlo za del mrtvega rokava bližnje reke Mure.

Dodaten zagon so dajali sunki vetra, ki so situacijo poslabšali.

Ugotovili so, da bo potrebujejo pomoč, saj je bil požar, ki je bil domnevno podtaknjen, pogojev za samovžig namreč ni bilo, že zelo razširjen, dodaten zagon pa so mu dajali sunki vetra, ki so situacijo poslabšali.

Do požarišča niso imeli dostopa

Poveljnik PGD Lendava Tomislav Kepe je nemudoma prek regijskega centra za obveščanje aktiviral gasilske enote PGD Dolnji Lakoš, PGD Dolina in PGD Petišovci. Na kraju dogodka je bila tudi policija. Kmalu se je izkazalo, da gori na območju Hrvaške, tik ob meji med državama, zato je Kepe aktiviral še prostovoljne gasilce iz hrvaškega Murskega Središća, s katerimi PGD Lendava sicer že vrsto let zelo dobro sodeluje. Ti so bili v pripravljenosti, a seveda do požarišča niso imeli dostopa zaradi reke Mure.

Gasilske ekipe so plamene obkrožile z več strani.

Ob prihodu na kraj dogodka je bilo dogovorjeno, da se gasilci iz Murskega Središča ter Doline do požarišča podajo peš z naprtnjačami (nahrbtniki z vodo), pred njimi pa se je v goščo, kolikor je to bilo mogoče, odpravila gasilska cisterna PGD Dolina, ki je primerno vozilo za tovrstni teren. Gasilci so si pot utirali s svetilkami, s slednjimi pa so osvetljevali tudi teren med gašenjem. Ogenj so slednji lahko krotili zgolj peš, svoje pa je dodal še veter, ki se je takrat k sreči precej umiril.

39 gasilcev se je borilo z ognjenimi zublji.

Gasilske ekipe so ogenj obkrožile iz več strani. Medtem ko so eni gasili, so drugi bili v pripravljenosti, in sicer tako, da so varovali okolico, da se ogenj ne bi še dodatno razplamtel. Požar, ki ni popuščal, je uspešno ukrotilo 39 gasilcev, intervencija pa je bila dober kazalnik, da gasilci na obeh straneh meje sodelujejo odlično.

Gasilci so se v gasilske domove vrnili v poznih nočnih urah in da je bilo čezmejno sodelovanje zelo dobro, je potrdil tudi poveljnik Gasilske zveze Lendava Ivan Kasnik, ki je prevzel vodstvo intervencije.