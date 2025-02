Helena ubita zgorela v hiši

Zgodilo se je pred natanko 20 leti. Hišice, ki je stala nad krajem Laze ob Savi, z bližnjih Janč ni bilo mogoče videti, zato so požar prvi opazili ljudje s savske strani. Bilo je v noči na 12. februar 2005, gasilci pa so na pogorišču našli neprepoznavno truplo, ki ga ni bilo mogoče takoj identificirati. A vedeli so, da je mrtva edina stanovalka, 89-letna Helena Jelnikar. In takoj se je razširil tudi glas, da je bila morda žrtev umora. Je rekla, da bo nekaj narobe Helena je bila zadnja od Jelnikarjevih, ki je živela na domačiji. Na janškem pokopališču smo naleteli na grob, ki priča, da je ta...