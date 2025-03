Na Pobrežju mlajša moška iztrgala torbico iz rok ženski

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 160 klicev, med temi 74 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 12 kaznivih dejanj.

Kriminaliteta

Včeraj so bili na PU Maribor obveščeni o uhajanju plina v enem od večstanovanjskih objektov v centru Maribora, ugotovljeno je bilo, da je izhajal iz jeklenke v enem od stanovanj, v zvezi s tem policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Obveščeni so bili o drzni tatvini, do katere je prišlo včeraj zvečer na Pobrežju v Mariboru, ko sta dva mlajša moška iztrgala torbico starejši oškodovanki in zbežala.

Na Teznu pa je bilo včeraj zvečer vlomljeno skozi vhodna vrata v poslovne prostore podjetja, neznani storilci so odtujili sef, skupna materialna škoda znaša okrog 18.000 eur.