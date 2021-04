Povzročitelj nesreče za volan z 2,5 promila alkohola

Policisti PP Novo mesto so bili v četrtek okoli 9. ure obveščeni, da je na parkirnem prostoru v Novem mestu voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in odpeljal. Na podlagi opisa vozila so povzročitelja nesreče izsledili in ugotovili, da gre za 32-letnega kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo je bilo neregistrirano in nezavarovano, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,23 miligrama alkohola.



Renault megane, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, so zasegli, o številnih kršitvah pa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so zapisali v poročilu PU Novo mesto.

