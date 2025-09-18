Povzročili so prometno nesrečo pa odpeljali

Policisti so v torek na Dolenjskem obravnavali tri prometne nesreče, po katerih so povzročitelji odpeljali naprej.

Okoli sedme ure zjutraj je voznik osebnega avtomobila zunaj naselja Groblje pri Prekopi prehiteval kolesarja in zaradi prekratke bočne razdalje pri prehitevanju trčil vanj. Kolesar je padel, voznik pa odpeljal proti Šentjerneju. Moški je, kot so ugotovili v novomeški bolnišnici, lažje poškodovan. Povzročitelja, 60-letnega voznika, so policisti izsledili in ustavili pred 8. uro v Novem mestu. Zaradi kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči ga bodo ovadili.

Malo po 13. uri se je zunaj naselja Dragatuš vozniku tovornega vozila odprla stranica tovornega prostora, z njega se je po cesti razsipal tovor. Tedaj je nasproti pripeljal voznik osebnega avtomobila, tovor mu je poškodoval vozilo. Tovornjakar je odpeljal naprej, a so tudi njega kmalu izsledili in ugotovili, da je 46-letnik vozil pod vplivom alkohola (napihal je 0,46 mg/l). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, za kršitve so mu izdali plačilni nalog.

Okoli 17. ure se je nesreča zgodila zunaj naselja Dobrnič zaradi nepravilnega prehitevanja voznika, ki je pri zaključku prehitevanja z zadnjim desnim delom svojega vozila trčil v prednji levi del vozila, ki ga je prehiteval, in odpeljal. Policisti so 37-letnega povzročitelja izsledili na njegovem domu; preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,29 mg/l alkohola. Ugotovili so tudi, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljena. Sledi prekrškovni postopek.