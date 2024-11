Povzročil prometno nesrečo! Pri vključevanju v krožišče brez ...

V torek, 5. novembra, ob 18.19 so policiste obvestili o prometni nesreči I. kategorije pri vključevanju v krožno križišče na območju Šempetra pri Gorici.

V njej sta bila udeležena voznika (stara 41 in 65 let). Prometni policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročila prekratka varnostna razdalja, nihče pa ni bil telesno poškodovan.

41-letnemu povzročitelju nezgode je bil zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.