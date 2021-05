Povzročil nesrečo, potem še žalil druge udeležence in policiste

V torek okoli 10.30 se je v Žlebiču zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili, pišejo v poročilu koprske policijske uprave.



Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki je zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in trčil v pravilno vozečo voznico osebnega vozila.



Oba sta se v nesreči lažje poškodovala in bila s kraja odpeljana v UKC Ljubljana.



Povzročitelju je bil odrejen strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti alkohola in drog v organizmu. Po znanih izvidih bodo policisti ustrezno ukrepali. Prav tako pa mu bodo izdali plačilni nalog zaradi žaljenja drugih udeležencev in policistov na kraju nesreče, so še dodali.

