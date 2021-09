Povzročil nesrečo in pobegnil

Kranjski policisti so v torek obravnavali dve prometni nesreči s pobegom. V enem primeru so obravnavali voznika, ki je večkrat trčil v odbojno ograjo in vožnjo nadaljeval. Policisti so ga ustavili in ga obravnavajo zaradi prekrška. Na območju Škofje Loke pa je voznik na parkirišču trčil v neko žensko in ravno tako odpeljal. Policisti so ga izsledili in proti njemu vodijo postopek.



Policisti iz PU Kranj ob tem opozarjajo, da mora vsak udeleženec prometne nesreče osebi, ki ji je povzročil škodo, posredovati svoje osebne podatke. Dolžnostna ravnanja so še:



1. ustaviti vozilo;

2. zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči I. kategorije pa vozilo čim prej odstraniti z vozišča;

3. pomagati poškodovanim;

4. obvestiti policijo, center za obveščanje ali koga drugega, ki lahko obvesti policijo, razen pri prometni nesreči I. kategorije;

5. soudeleženim ali poškodovanim v prometni nesreči posredovati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke iz vozniškega dovoljenja in prometnega dovoljenja ter posredovati podatke o obveznem zavarovanju ali izpolniti evropsko poročilo o prometni nesreči;

6. ostati na kraju prometne nesreče I. kategorije toliko časa, kolikor je potrebno, da udeleženci v prometni nesreči dobijo podatke iz prejšnje točke, in izpolniti evropsko poročilo o prometni nesreči, oziroma osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče, posredovati svoje osebne podatke;

7. ostati na kraju prometne nesreče II., III. in IV. kategorije;

8. ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače;

9. vrniti se takoj na kraj prometne nesreče, če ga je zapustil zaradi odvoza ponesrečenca v bolnišnico ali zaradi obveščanja policije o prometni nesreči;

10. omogočiti naknadno ugotavljanje dejstev, če je zapustil mesto prometne nesreče.

