Povzročil nesrečo in pobegnil. Ste ga videli?

Kranjski policisti obravnavajo prometno nesrečo z materialno škodo in pobegom, ki se je zgodila okoli 6.30, na območju naselja Goriče. Neznani voznik je z avtomobilom, po vsej verjetnosti znamke Peugeot, tip partner, temne barve, v križišču zavijal proti Kranju in izsilil prednost voznici belega avtomobila, ki je pravilno peljala v smeri proti Golniku. Med njima ni prišlo do trčenja, saj je voznica z manevrov v levo preprečila sunkovito trčenje in z avtomobilom zapeljala z vozišča, kjer je obstala na travnati površini.

Neznani voznik se na kraju ni ustavil

Ker neznani voznik še ni bil izsleden in zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policisti pozivajo voznika ali morebitne priče, ki bi karkoli vedele o tej prometni nesreči, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.