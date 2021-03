Povzročil nesrečo, alkotest pa je razkril, zakaj

Policisti PP Novo mesto so bili okoli 18.30 obveščeni o prometni nesreči na Kočevarjevi ulici, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo.



Ugotovili so, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v avtomobil 20-letnega voznika. V nesreči se ni nihče poškodoval.



Povzročitelj nesreče je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka so ga izmerili 1,01 miligrama.



Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, poroča PU Novo mesto.

