Povratnika pristala v rokah policije

Mariborski policisti so 19. februarja obravnavali kaznivi dejanji drzne tatvine in ropa.



Policijska uprava Maribor v poročilu piše, da je v popoldanskem času v Novi vasi v Mariboru storilec iz hiše oškodovanke na posebno predrzen način odtujil denarnico z dokumenti in denarjem. Isti dan je v večernem času na Studencih z drugim storilcem z uporabo sile oropal še starejšega moškega in mu odtujil denar.



Na podlagi prepoznave so jima policisti 23. februarja odvzeli prostost, odrejeno jima je bilo tudi pridržanje. Dan kasneje sta bila privedena k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru, ki jima je odredil pripor.



Oba sta bila v preteklosti že večkrat obravnavana in obsojena za tovrstna kazniva dejanja, še navajajo policisti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: