Povozil ga je do smrti

V četrtek okoli 7.30 so policiste obvestili o nesreči pri delu v okolici Sodražice. Ugotovili so, da je 84-letnik opravljal dela na domačem posestvu in pri tem sedel na traktorju: »Traktor se je nenadoma premaknil vzvratno, moški je padel pod traktor, ta pa ga je prevozil. Moški je na kraju nesreče umrl.«



Policisti bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.

